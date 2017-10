Dastis diu que moltes imatges de violència policial l’1-O eren falses

Nega “brutalitat” i afirma que l’ús de la força va ser “provocat” || Sánchez creu que el problema de Catalunya “no és Espanya, són els seus mals governants”

El ministre d’Afers Exteriors, Alfonso Dastis, va negar ahir en una entrevista a la BBC que la Policia i la Guàrdia Civil exercissin “brutalitat” l’1-O i va afirmar que aquell dia es van difondre fotos i notícies falses. “De cap manera no hi va haver una situació de brutalitat. S’ha demostrat que moltes de les imatges són falses. Si s’ha fet un ús de la força, va ser limitat. Les forces de seguretat van acatar les ordres judicials”, va subratllar Dastis. Va afegir que “no estic dient que totes les fotos siguin falses, però algunes sí. Estem veient un munt de fets alternatius i fake news. Però no és un ús deliberat de la força. Van ser provocats”. Va explicar que amb l’aplicació de l’article 155 intenten restaurar l’ordre legal i la Constitució i va apuntar que s’establiran “les autoritats que governaran el dia a dia de Catalunya segons les lleis i les normes de Catalunya”. Va dir que perquè existís una possibilitat legal d’independència, seria necessària una reforma de la Constitució aprovada per tot el poble espanyol. “Els països de la Unió Europea, els nostres socis, no acceptaran una decisió d’aquesta índole presa per només una part del país”, va assenyalar, i veu “excepcional” el cas d’Escòcia.

Per la seua part, el secretari general del PSOE, Pedro



El ministre apunta que amb el 155 establiran “les autoritats que governaran el dia a dia”

Sánchez

, va assegurar que el problema de Catalunya no és Espanya, són “els seus mals governants, que fan de la divisió social, de la confrontació territorial i de la il·legalitat la manera de fer política”.

En la clausura del congrés del PSOE de Madrid, Sánchez va destacar que totes les constitucions europees tenen “el seu propi article 155” per fer front a “embats unilaterals d’intentar trencar la unitat territorial de cadascun dels estats membres”. No obstant, va afegir que “si el 155 s’activa a Espanya dependrà de la decisió última del president de la Generalitat”.

va indicar que “mai hi ha hagut en la història política d’Espanya i singularment de Catalunya un autogovern tan intens i profund” com el que ha reconegut la Constitució de l’any 1978. A més, es va mostrar convençut que “ningú ha fet tant contra l’autogovern de Catalunya com el secessionisme”.

Així mateix, el vicesecretari de Política Social i Sectorial del Partit Popular, Javier Maroto, va dir a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que “cal tenir coratge polític” per afirmar que l’aplicació del 155 és el fet “més terrible dels últims 40 anys quan fa dos mesos l’islam radical va assassinar quinze persones a la Rambla”.