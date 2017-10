El Govern afirma que “no està sobre la taula convocar eleccions a Catalunya”

Jordi Turull afirma que les decisions a prendre han de tenir la màxima unitat

El Govern català no té “sobre la taula” convocar eleccions malgrat que això suposi l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. Ahir es va conèixer que el ple del Parlament que va demanar el president, Carles Puigdemont, per donar resposta a aquest “atac” de l’Estat se celebrarà divendres, el mateix dia que el Senat vota la proposta de Mariano Rajoy.

El conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, va explicar ahir que la convocatòria d’eleccions catalanes “en aquests moments no està sobre la taula” de l’Executiu català, davant de la previsió de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern central. Va avisar que prendran decisions i actuaran en conseqüència davant del que considera “un cop d’Estat en tota regla” de les institucions catalanes amb l’aplicació d’aquest article constitucional.

Turull va indicar que el Govern actuarà per a “la defensa a ultrança de les institucions catalanes democràticament escollides i la culminació del mandat de l’1 d’octubre”, i que ara es tracta que el Parlament, escollit legítimament, prengui decisions. Per a Turull, la decisió de l’Executiu central és una “perversió” i amb ella s’ha situat fora de la llei, en les seues paraules, quan són ells els que parlen sempre de retornar a la llei, a més d’advertir que ara ja no és només un tema dels catalans, sinó que afecta els valors d’Europa.



Vidal va avisar que la Guàrdia Civil anava a un col·legi i que esperaven amb una barricada

Va puntualitzar que les decisions que es prendran a partir d’ara han de tenir “la màxima unitat”, per defensar unes institucions que, al seu entendre, l’Estat vol aniquilar, i per culminar el mandat del referèndum de l’1 d’octubre. “S’ha d’actuar amb el cap i el cor, no amb l’estómac”, va reclamar el portaveu, a més de recordar que busquen amb les seues accions la màxima efectivitat. A més, va explicar que el Govern de la Generalitat està estudiant jurídicament l’execució de l’article 155 “per denunciar fins a quin punt el Govern espanyol ha anat al marge de la llei”.

La junta de portaveus del Parlament ha estat convocada per avui al matí amb l’objectiu de fixar la data i ordre d’un ple que, previsiblement, se celebrarà divendres i en el qual es coneixerà la resposta del Govern català a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.

Per la seua part, el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, va advertir que “davant del feixisme no valen equidistàncies ni concessions” i va cridar a defensar la República perquè, segons la seua opinió, “ja no és només una opció, sinó una absoluta necessitat de supervivència”.

madrid

El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, ha al·legat davant de l’Audiència Nacional que en cap cas no va impedir ni va instar a impedir l’actuació de la Guàrdia Civil a la seu de la conselleria d’Economia el dia 20 de setembre contra els preparatius de l’1-O: “L’objectiu era la protesta i no impedir els registres.” Així consta en el recurs presentat per la seua advocada. La jutge Carmen Lamela va ordenar la setmana passada presó provisional per a ell i per al president de l’ANC, Jordi

Sànchez

, per un delicte de sedició, penat amb fins a deu anys de presó. En el recurs s’aporta material videogràfic que, segons la defensa, demostra que a tota hora Cuixart va fer crides a la mobilització pacífica i que va demanar expressament respecte als Mossos i als membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. També es reflecteix que va demanar que s’aïllés qualsevol persona que mantingués actituds violentes.

D’altra banda, l’exjutge i exsenador Santiago Vidal va avisar per telèfon que sabien que la Guàrdia Civil anava cap al col·legi electoral en el qual ell es trobava el dia 1 d’octubre, que hi arribarien al cap de “5 minuts” i que tots estaven muntant un “parapet”, segons les escoltes telefòniques que la Guàrdia Civil ha entregat a l’Audiència Nacional.

Parla amb una persona anomenada Sole i demana que l’hi digui a un tal Pepe i que l’informi que tothom era en aquell col·legi “muntant un parapet, un mur a la porta.” La seua interlocutora li diu que passarà l’avís.