El lleidatà Miquel Àngel Estradé participarà en la comissió del Senat que debatrà el 155

José Montilla, únic representant del PSC, es queda fora

La comissió creada per debatre la tramitació de les mesures aprovades de l’article 155 per a Catalunya tindrà el lleidatà Miquel Àngel Estradé com a representant d’ERC, segons informa Europa Press en la seua pàgina web. La senadora Laura Castel serà suplent per a la mateixa formació.

El fòrum, que estarà presidit pel president del Senado Pío García Escuder, tindrà quinze membres del PP, sis del PSOE, dos d’Unidos Podemos-En Comú Poden-En Marea i un, respectivament, d’ERC, PNB, PDeCAT-CC i Grup Mixt.

La delegació del PP estarà formada per Xavier García Albiol, Luisa Fernanda Rudi, Javier Arenas, Pío García Escudero, José Manuel Barreiro, Alberto Fabra, Juan José Lucas i els senadors populars Juan José Imbroda, Tomás Burgos, Jesús Labrador, Loles López, Joaquín Ramírez, Clara San Damián, Pedro Sanz i Rosa Vindel.

Josep Lluis Cleries serà el representant del PDeCAT, mentre que el PSOE ha exclòs en senador i únic representant del PSC en la Cámara Alta, José Montilla. El grup socialista estarà format per Ander Gil, Luisa Carcedo, Francisco Menacho i Begoña Nasarre, així com per Óscar López i Tontxu Rodríguez.