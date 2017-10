Maíllo demana al PSOE que defensi "amb convicció" el 155 i resolgui el debat intern

Ho ha dit en una entrevista en Ràdio Nacional

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha demanat avui al PSOE i també al PSC que defensin "amb convicció" l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya i espera que els socialistes resolguin com més aviat millor el debat intern que tenen per aquesta qüestió.

En una entrevista en Ràdio Nacional, Maíllo ha assenyalat que l’esmentada defensa serà bona tant per a Espanya com per al propi Partit Socialista.

Després d’assenyalar que en el PP no han d’anar "demanant perdó per les cantonades" per aplicar aquest article, Maíllo ha assenyalat que el Govern s’ha anat "carregant de raons" i ha hagut de recórrer al 155 "obligat per les circumstàncies".

Per això espera que els socialistes resolguin "com més aviat millor" les seues diferències internes i defensin amb "absoluta convicció" l’ús d’aquest instrument constitucional.

En qualsevol cas ha assegurat no tenir constància que es pugui esquerdar la unitat dels partits constitucionalistes, i ha assegurat que els populars estan "molt satisfets" amb la interlocució i el grau de suport del PSOE en aquesta crisi. Res, no ha afegit, fa pensar que l’esmentat suport no vagi a mantenir-se.

Fernando Martínez-Maíllo ha insistit d’altra banda que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té encara fins divendres -dia previst perquè el ple del Senat aprovi l’aplicació del 155- per rectificar i convocar eleccions.

Una convocatòria electoral a Catalunya "seria una bona notícia", ha dit Maíllo, que ha advertit, no obstant això, de què l’esmentada convocatòria ha de fer-se conforme a la llei del règim electoral general (LOREG) i no pot anar acompanyada d’una declaració d’independència.

D’altra banda, el dirigent popular ha assenyalat que el 155 és un article el "prou genèric i obert" i la seua aplicació "no té per què ser total sinó gradual", a més d’insistir que l’administració catalana continuaria funcionant, perquè només se cessaria els qui han portat a aquest camí "impossible" d’"il·legalitat", en al·lusió al Govern.

Ha recordat, en qualsevol cas, que la Comissió que es constituirà en el Senat estudiarà i debatrà les mesures del 155 "amb prou temps", farà una proposta al ple i donarà opció al Govern perquè faci al·legacions, i en aquest context ha assenyalat que seria "una bona notícia" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anés a la Cambra Alta.

"Li ho vam dir en el seu moment, té l’opció" d’explicar i d’escoltar a la resta, ha insistit Maíllo.