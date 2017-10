S.Santamaría: el Govern té una possibilitat, anar al Senat i fer al·legacions

Assegura que "el Senat té capacitat d’adaptar-se al que Puigdemont i el Parlament facin"

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subratllat que el Govern té una possibilitat abans que s’aprovin definitivament les mesures aprovades dissabte: "Anar al Senat i fer les al·legacions que estimi oportunes".

Sáenz de Santamaría, en una entrevista en Ona Zero, ha assegurat que no hi ha hagut cap contacte des de dissabte entre el Govern de Mariano Rajoy i el de Carles Puigdemont, i ha reiterat que aquest procés ja està en mans del Senat, que divendres vinent aprovarà previsiblement les decisions plantejades per l’Executiu.

Davant de la possibilitat que abans que la Cambra Alta voti aquestes mesures el president de la Generalitat aclarís que no ha declarat la independència, ha ressaltat que "el Senat té capacitat d’adaptar-se al que Puigdemont i el Parlament facin".

En aquesta línia és quan ha subratllat que el Govern de la Generalitat té encara la possibilitat d’anar al Senat i fer les al·legacions que cregui convenient.

"Així sentirem tots el que han de dir. El millor -ha afegit- és que les coses es diguin públicament i obertament".