El Grup Costa de Fraga presenta oferta per Casademont, en concurs

L’empresa de Girona calcula el seu deute en 25 milions d’euros || La companyia de Fraga preveu mantenir els dos-cents empleats en plantilla i la marca

La càrnia gironina Casademont, amb plantes a Bonmatí i Palol de Revardit, ha presentat concurs de creditors amb un deute de 25 milions d’euros. La documentació que s’ha entregat al jutjat mercantil s’acompanya d’una oferta de compra ferma per part del Grup Costa de Fraga i la decisió està ara en mans del jutge. El director general de Casademont, Francesc Xavier Gómez, explica el concurs després d’un any i mig de negociacions per intentar trobar un inversor per reflotar la càrnia. El Grup Costa s’ha compromès a mantenir la marca i a assumir tota la plantilla (201 treballadors).Casademont arrossega “una