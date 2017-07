Puigdemont avisa els 'comuns' del risc de ser "al costat d’Aznar i González"

Afirma que al final hauran de decidir "de quin costat estan"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit avui els 'comuns' (ICV, EUiA i els crítics de Podem) del risc que corren en situar-se davant del referèndum de l’1-O "al costat" de José María Aznar, Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero en comptes de donar suport al dret a votar dels catalans.

Puigdemont ha fet aquesta velada advertènci després de la reunió del consell nacional del PDeCAT, i els ha avisat que, al final, hauran de decidir "de quin costat estan".

El president també s’ha mostrat comprensiu amb els qui poden tenir "temor" per la resposta de l’Estat per oposar-se a l’1-O i ha reivindicat, contra aquesta estratègia, "fortalesa" i "coherència" per afrontar la recta final fins la celebració del referèndum.