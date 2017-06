OBJECTIU I TEMÀTICA

Participants

Dirigit a qualsevol persona major de 18 anys i menors amb autorització paterna.

Cada participant podrà presentar només un relat.

BASES I DOCUMENTACIÓ

títol de l’obra i les dades de l’escriptor: nom, cognoms, adreça, població, telèfon i DNI.

TERMINIS DE PARTICIPACIÓ I RESOLUCIÓ

Diari Segre

Ref. Concurs ‘Relats d’estiu’

C/Del Riu, 6

25007 Lleida

Recepció d’originals : de l’1 de juny al 15 de juliol

: de l’1 de juny al 15 de juliol Resolució relats seleccionats : els noms dels 35 relats seleccionats es publicaran a la pàgina web i al facebook i twitter de Segre el dimarts, 25 de juliol.

els noms dels 35 relats seleccionats es publicaran a la pàgina web i al facebook i twitter de Segre el dimarts, 25 de juliol. Resolució premi del jurat: el nom del relat guanyador es publicarà el dimarts, 12 de setembre a la pàgina web i al facebook i twitter de Segre.

el nom del relat guanyador es publicarà el dimarts, 12 de setembre a la pàgina web i al facebook i twitter de Segre. Resolució premi del públic: els lectors podran votar a la pàgina web del concurs www.segre.com/relatsestiu fins al dia 11 de setembre a les 23.59h. El nom del relat guanyador es coneixerà el dimarts, 12 de setembre.

Premis

Premi per als 35 relats seleccionats: Subscripció semestral a SEGRE Premium

Subscripció semestral a Premi del jurat: Matrícula per a un curs de l' Escola d’Escriptura de Lleida

Matrícula per a un curs de l' Premi del públic: Estada per a dos persones a l’Hotel Guitart Grand Passage ****S de Barcelona, que inclou l’allotjament en habitació doble i l’esmorzar. A gaudir fins al 31 de desembre de 2017, segons disponibilitat de l’hotel

Jurat

DRETS I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La temàtica serà completament lliure tot i que el jurat valorarà sempre la qualitat de qualsevol text i decidirà la seva inclusió entre els seleccionats. Per a la publicació en l’edició de paper es triaran aquells relats que continguin una qualitat formal i de fons que sigui valorada pel tribunal. Els textos poden estar escrits, indistintament, en castellà o en català i el departament d’edició de llengües de SEGRE s’encarregarà de la seva traducció a l’altre idioma.Els participants ens hauran d’enviar el seu relat enque permeti la correcció del text. No s’acceptaran formats tancats en els quals no sigui possible la separació del text per a la seva edició.que es publicaran a les pàgines del diarientre el 31 de juliol i el 3 de setembre de 2017. Tots els textos enviats seran publicats a la web de Segre www.segre.com/relatsestiu tret d’aquells que, per la seva manca de qualitat o per contenir expressions inadequades o impublicables (en opinió del jurat o de la direcció de Segre) siguin rebutjats.Els escrits hauran de tenir una(espais inclosos). També hauran d’anar degudament identificats amb elEls relats s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça relats@segre.com o per correu postal a la següent adreça:La selecció de les obres per a la seva publicació anirà a càrrec d’amb plena llibertat tant per seleccionar com per excloure les que consideri no aptes i per recomanar la publicació de totes aquelles que compleixin totes les normes d’aquestes bases. La direcció de SEGRE es reserva el dret (com li obliga la llei) de vetar la publicació de qualsevol original que contingui expressions ofensives per a persones o institucions i que pugui produir danys a tercers.Serà aquest mateix tribunal el que decidirà quina obra s’emporta el premi del jurat. El premi del públic serà per al relat que obtingui més vots en la votació pública que es durà a terme a través de la pàgina web.La participació en aquest concurs implica la cessió a SEGRE del dret de reproducció de l’obra a la web www.segre.com i, cas de ser seleccionat, al diari SEGRE en les seves dues edicions, castellà i català. La propietat de l’obra i el dret moral sobre la mateixa són de l’autor o de l’autora.La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i en general de les normes d’edició de SEGRE pel que fa al respecte a les persones i en especial pel que fa a la comissió de possibles conductes delictives. Els participants accepten també que el text sigui traduït al castellà o al català pel departament d’edició de SEGRE, sense haver de rebre cap vistiplau per part de l’autor ni del jurat, que no tindran possibilitat d’intervenir en aquest procés de traducció per raons òbvies de necessitats d’edició.