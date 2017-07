Sánchez i Díaz deixen clares les seues posicions encara que "guarden les formes"

En el XIII Congrés Regional del PSOE andalús que ha reelegit Susana

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i la presidenta andalusa, Susana Díaz, han tornat a deixar avui clares les seues posicions polítiques davant del debat territorial i en clau orgànica, encara que s’han cuidat de guardar les formes i han apel·lat a la unitat del partit.

"Quan jo escolto Susana parlar de la seua història vital, de les coses que el mouen i el commouen, igual com a altres militants, jo em reconec en ella", ha assegurat Sánchez, que ha postil·lat: "Susana, tu i jo parlem el mateix idioma, el de la igualtat i la fraternitat".

Per la seua part, Díaz ha subratllat que "tindrà la lleialtat" de tots els socialistes andalusos i ha delimitat que "la meua la primera, company Pedro".

No obstant això, li ha demanat que no el faci elegir entre dos lleialtats, amb referència al partit i a Andalusia.

Díaz i Sánchez, que van ser rivals en les primàries socialistes, no es veien des del mes de juny passat amb motiu del 39 congrés federal del partit, quan van mantenir una entrevista de menys de deu minuts.

Els dos dirigents socialistes han coincidit en l’acte de clausura del tretze congrés regional del PSOE andalús, en el qual Díaz ha revalidat el càrrec de secretària general i ha aconseguit el suport del 91,1 per cent per a la seua Executiva, en la qual no ha incorporat cap "sanchista", com tampoc en el comitè director, màxim òrgan entre congressos.