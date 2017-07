Tàrrega ret homenatge als seus campions

El jugador de bàsquet Pierre Oriola i el tècnic Jaume Ponsarnau van ser homenatjats pel títol de la Lliga ACB conquerit amb el València

Un centenar de persones, entre familiars, amics i representants del consistori, van assistir ahir a l’homenatge que l’ajuntament de Tàrrega va dedicar als seus dos veïns campions de la Lliga ACB amb el València Basket, el jugador Pierre Oriola i el tècnic Jaume Ponsarnau. L’alcaldessa, Rosa Maria Perelló, va assegurar que “la ciutat està molt satisfeta pels vostres èxits esportius i us desitgem un futur esplèndid”.

Tant Oriola com Ponsarnau van mostrar el seu agraïment pel reconeixement de la seua ciutat natal. “Tot va començar aquí amb el Club Natació de Tàrrega i gràcies al Jaume (Ponsarnau) vaig poder introduir-me en aquest món. Ell em va donar una oportunitat amb el Manresa, llavors els nostres camins es van separar però ara els hem tornat a ajuntar, fet que fa encara més especial aquest reconeixement de la ciutat”, va assegurar el pivot. Per la seua part, Ponsarnau va reconèixer que “tant el Pierre com jo, per créixer professionalment al bàsquet, vam haver d’anar-nos-en però els orígens sempre transcendeixen i mai no hi podem renunciar”.

Els dos campions van rebre una placa de reconeixement de mans de l’alcadlesa i el regidor d’Esports, Jaume Folguera.