Terricabras proposa una vaga de fam si l’Estat impedeix l’1-O

Confia que la ciutadania catalana respondria donant la cara pels seus representants i per ella mateixa

L’eurodiputat d’ERC Josep Maria Terricabras afirma que està disposat a fer "una vaga de fam davant del Parlament Europeu" si l’Estat espanyol impedeix el referèndum de l’1-O o fa "alguna bogeria.Hi ha una reacció contundent en defensa de les llibertats", assegura Terricabras, a més de recordar que "estem en una situació límit que hem de resoldre pacíficament, una vaga de fam és pacífica", afegeix .Terricabras confia que la ciutadania catalana "respondria donant la cara no només pels seus representants, sinó per ella mateixa" si el govern espanyol opta per "mesures extremes" per aturar el referèndum o l’aplicació del seu resultat.

L’eurodiputat diu que no vol fer l’"espectacle" i que la mobilització seria un "últim recurs", però que la plantejaria si fos "necessari"."El Parlament Europeu s’ha omplert sempre la boca defensant la llibertat dels pobles", diu Terricabras. "Si el Parlament Europeu no fos capaç de defensar aquestes llibertats ja no ens interessaria, com a Parlament."