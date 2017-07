Un home de 42 anys mor ofegat al caure al canal a Alcarràs

La víctima, veïna de la localitat, estava passejant amb la família quan va relliscar i ja no va poder sortir de l’aigua

Un veí d’Alcarràs de 42 anys i de nacionalitat romanesa va morir ofegat dissabte a la nit després de caure accidentalment al canal al costat del riu Segre. Segons han informat avui els Mossos d’Esquadra i els Bombers, l’home estava passejant amb la seua família per la zona, a prop del polígon El Revés, quan a les 20.40 hores, per causes que es desconeixen, va caure al canal i no va poder sortir de l’aigua.

Fins al lloc es van traslladar els Bombers, que van activar set dotacions terrestres i el Grup de Actuaciones Especiales Subacuático. Els serveis d’emergències no van poder fer resper salvar-lo la vida i quan van aconseguir treure'l de l’aigua, l’home ja havia mort. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de la mort, que determinarà l’autòpsia, encara que tot apunta a una caiguda accidental. dotacions terrestres i el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtic