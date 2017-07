Veneçuela tria avui l’Assemblea Constituent immersa en una escalada de violència imparable

La MUD no ha presentat candidats i ha cridat al boicot perquè considera que aquestes eleccions són inconstitucionals

Els veneçolans estan anomenats avui diumenge a elegir els membres de l’Assemblea Constituent que ha convocat el president, Nicolás Maduro, amb l’objectiu de recuperar la pau social, un procés que ha suscitat la crítica interna –fins i tot chavista– i internacional i ha allunyat encara més la possibilitat d’assolir una solució negociada a la crisi que arrossega el país.

De les eleccions d’aquest 30 de juliol sortiran les 545 persones que formaran l’Assemblea Constituent amb l’encàrrec de redactar una nova Carta Magna que substituirà la promulgada el 1999 sota la Presidència d’Hugo Chávez. "És una de les millors del món. Està blindada de qualsevol caprici personal", va dir llavors el líder 'bolivarià'.

Tanmateix, la convocatòria d’aquesta Assemblea Constituent ha despertat les enceses crítiques de la Taula d’Unitat Democràtica (MUD) –coalició opositora–, de coneguts 'chavistes’, com la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, i de la comunitat internacional per com s’ha arribat a aquest punt.

Madur va convocar l’1 de maig l’Assemblea Constituent i va descartar celebrar un referèndum, una cosa que sí que va fer el seu antecessor fa 18 anys. Per a la MUD i per a la fiscal general és il·legal perquè, d’acord amb la Carta Magna, només el poble, com a "dipositari del Poder Constituent", "pot convocar". L’oficialisme, per la seua part, s’agafa que la Constitució concedeix el president "la iniciativa de convocatòria".