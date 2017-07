Vilagrassesta inaugura la primera plaça 1-O

Els veïns avalen la decisió, però critiquen que no s’hagi consultat

Vilagrasseta, nucli de Montoliu de Segarra, s’ha convertit aquest dissabte en el primer poble de Catalunya en tenir una plaça dedicada a l’1 d’octubre, la data fixada per la Generalitat per celebrar el referèndum per a la independència.

La inauguració ha creat cert malestar entre alguns veïns ja que l’ajuntament ha fet coincidir l’acte amb la celebració de la festa de la diversitat, dedicada a la gent gran del municipi. La majoria dels veïns consultats per SEGRE aproven la nova plaça, malgrat no estar d’acord amb les formes. Josep Maria Puiggrós, originari de Vilagrasseta però resident a Barcelona, així com la seua esposa, Loreto Alibés, expliquen que “ens vam assabentar de la notícia pels mitjans de comunicació i això ens va fer mal”. D’altres han celebrat la iniciativa com Albert Gómez, veí de Montoliu: “Em sembla perfecte perquè possiblement serà una data històrica”.

L’alcalde, Vicens Roig, ha indicat que el nom de la plaça ha estat escollit pel ple amb els vots de tots els edils, d’ERC i PDeCAT. Roig ha dit avui que “les discrepàncies dels veïns són mínimes” i ha apuntat que “la inauguració de la plaça ha coincidit amb la festa de la diversitat simplement per una qüestió d’agenda”. Roig ha assegurat també que encara que no se celebri el referèndum, “el nom de la plaça es mantindrà ja que aquesta és la data escollida pel Govern per fer una consulta molt important i transcendent que ja forma part de la història”. Finalment, l’alcalde ha explicat que “hem decidit donar el nom d’1 d’octubre a la plaça com una mostra més del nostre compromís i suport al govern de la Generalitat”.

La inauguració de la plaça ha anat a càrrec de la diputada de Junts pel Sí i presidenta de la comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya del Parlament, Alba Vergés, que ha celebrat la iniciativa ja que “mostra la determinació de la gent, que creu en el referèndum i hi ha voluntat de fer-ho possible”.

Vilagrasseta és un nucli de Montoliu de Segarra on habitualment resideixen una desena de veïns tot i que els caps de setmana i a l’estiu poden arribar a ser mig centenar. La plaça 1 d’Octubre, d’uns 300 metres quadrats, està ubicada a l’antic pati de l’escola, edifici que es manté intacte amb les funcions de local social. El consistori ha construït un mur de contenció en l’entorn de la nova plaça i ha obert un accés per a vehicles i per a persones amb mobilitat reduïda.