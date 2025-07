“Volem canviar el turisme de les platges pel dels embassaments”

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

“Volem canviar el turisme de platja pel d’embassament, que és més sostenible”, afirma Luis Fernando García, president de Femembalses, associació que reuneix 530 municipis amb pantans i/o centrals hidroelèctriques als seus termes, trenta dels quals de Lleida, i que participa en el programa Turembalses, Creación Experiencia Turismo de Embalses de España.

Aquest, impulsat per la Secretaria d’Estat de Turisme, pretén implantar “a nivell de país” accions de promoció de les activitats en embassaments, assenyala el Govern central en una resposta parlamentària. La iniciativa inclou “el desenvolupament d’un relat conjunt per comunicar-ho a nivell estatal i internacional” sobre “vivències úniques entorn de la naturalesa, l’estil de vida local, la salut i el benestar” i, també, “la creació d’un sistema de governança en el qual els actors intercanviïn bones pràctiques”.

“Els beneficiaris directes del projecte seran”, a més de “les entitats locals i el sector turístic” que es presenten de manera individual, “els municipis associats a Femembalses”, assegura el seu president.

“L’objectiu és canviar el concepte. Hem de canviar la manera com el país explota el turisme”, assenyala García, que destaca que hi ha una convocatòria oberta fins al 30 de setembre per sol·licitar finançament amb càrrec a aquest programa.

A Lleida, les comarques de la qual acullen 39 pantans, 13 de més de quatre hectòmetres cúbics, i una infinitat d’assuts i preses en els quals naixen canals de regadiu i en capten els recursos algunes centrals elèctriques, el turisme d’embassaments té un potencial de més de 300 quilòmetres bruts de platges interiors: entorn de cent a la Pallaresa, més de 80 al marge dret de la Ribagorçana i un centenar llarg a la del Segre, als quals cal sumar els aiguabarreigs d’aquest últim riu amb el Cinca i amb la Pallaresa, la zona riberenca de Ribar-roja, els estanys del Pirineu i els llacs del pla, com el d’Ivars i Vila-sana. Tanmateix, no totes les vores dels embassaments i rius són aptes per al bany. La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) té classificades com a tals cinc àrees a la demarcació de Lleida. Una es localitza al riu Segre a l’altura del pont romà de Camarasa, una altra a l’embassament de Camarasa a la Massana i tres més al pantà de Sant Antoni: la zona del Xiringuito a Conca de d’Alt, la del Piolet a Salàs de Pallars i la del càmping Gasset a Talarn. La Generalitat afegeix l’embassament de la Torrassa, a la capçalera de la Pallaresa. No obstant, basses de propietat privada com les dos de la comunitat de regants de Gimenells també són utilitzades com a zones de bany.