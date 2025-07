Rescaten de matinada 41 nens d'un esplai de Lleida perduts a la muntanya

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers han rescatat aquesta matinada un grup de 41 nens i nenes acompanyats de 7 monitors que s'havien perdut a la muntanya prop de les localitats d'Artiga, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. L'incident va tenir lloc anit quan els efectius van rebre una trucada d'emergència a la comissaria del Pont de Suert informant de la desaparició del grup, que formava part d'un esplai d'una escola de Lleida que es trobava de colònies a la zona.

L'avís va arribar a les 22:24 hores i la recerca es va iniciar immediatament amb la mobilització d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra i un equip de Bombers i dos guies locals que coneixien bé el terreny muntanyós. Els serveis d'emergència van preparar una motxilla plena d'aigua, ja que els infants portaven més de cinc hores sense beure, un factor especialment preocupant considerant les condicions de la muntanya.

Operatiu de rescat en condicions difícils

L'operatiu de recerca va començar aproximadament a les 22:30 hores i els equips de rescat van aconseguir localitzar el grup a les 23:35 hores. El retorn a la zona segura no va finalitzar fins a la 01:30 de la matinada. Durant el descens, els agents es van veure obligats a carregar les motxilles d'alguns infants que ja no podien continuar per l'esgotament.

Situació emocional dels infants rescatats

Malgrat tots els nens estaven sans i estalvis, alguns presentaven signes evidents d'esgotament i angoixa. Entre els afectats, un infant va patir un atac d'ansietat.