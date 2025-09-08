MUNICIPIS
Alfés paralitza les obres d’un nou hotel a l’àrea de servei de Lleida l’AP-2 a l’envair una ZEPA
Al sòl que ocupava un antic allotjament
Alfés ha paralitzat les obres d’un hotel de 24 habitacions a l’àrea de servei de Lleida de l’AP-2 al construir-se en una zona d’especial protecció d’aus (ZEPA). S’aixecava en els mateixos terrenys on hi havia un altre hotel que va ser enderrocat, i el nou projecte envaïa sòl protegit i incomplia la normativa urbanística municipal vigent.
L’ajuntament d’Alfés ha ordenat la paralització immediata de les obres d’un hotel que s’estava construint a l’àrea de serveis de l’autopista AP-2, al comprovar que els terrenys afectats estan inclosos dins d’una zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA). El projecte, impulsat per una empresa privada, contempla la construcció d’un hotel d’una sola planta amb vint-i-quatre habitacions, dissenyat per funcionar de manera automatitzada.
El nou edifici s’estava construint a l’espai on anys enrere ja va existir un altre establiment hoteler i que va ser enderrocat. L’alcaldessa d’Alfés, Dèlia Almenara, va explicar que, al tractar-se d’un edifici nou, els promotors no van tenir en compte la qualificació del sòl, que “després de ser enderrocat l’antic hotel, va passar a ser sòl protegit a l’estar en una ZEPA i estar classificat com sòl no urbanitzable (SNU)”.
La parcel·la se situa al terme municipal d’Alfés, en una àrea de servei la propietat de la qual es reparteix entre el ministeri de Transports i la Generalitat, i la franja on s’havien iniciat les obres recau íntegrament en la ZEPA. Per portar a terme la construcció, els promotors necessitaven comptar amb els permisos d’Urbanisme i de l’ajuntament per actuar en un entorn sotmès a protecció ambiental, “una cosa que no s’ha acreditat”, va dir l’alcaldessa.
El consistori ha sol·licitat als promotors la tramitació d’un pla especial urbanístic o la modificació puntual del planejament municipal vigent, per corregir o requalificar el sòl. “Després serà la comissió territorial d’Urbanisme de Lleida l’organisme que haurà d’aprovar una d’aquestes opcions”, va dir. Almenara va apuntar que el fet que en el passat hi hagués un establiment similar no constitueix un precedent vàlid, ja que el nou projecte envaeix terrenys protegits.
Treballs que no comptaven amb llicència municipal d’obres
Les obres del nou hotel a l’àrea de servei de Lleida, a l’AP-2, es van iniciar sense comptar amb la llicència municipal i sense haver presentat el projecte a l’ajuntament d’Alfés. Segons l’alcaldessa, Dèlia Almenara, l’expedient va entrar al consistori una vegada ja s’havien iniciat els treballs. “La nostra responsabilitat és exigir el compliment de la normativa i ara els promotors han de presentar les modificacions pertinents si volen continuar amb les obres de l’hotel”, va assenyalar.
Va afegir que, si en lloc d’enderrocar l’antic edifici s’hagués plantejat una reforma, no se’ls aplicaria la limitació d’una ZEPA.