TURISME
Experts auguren la millor campanya de bolets en anys: “la gent en té moltes ganes”
Primers brots en cotes altes i s’espera una gran eclosió la setmana que ve. El pont marca l’inici de la campanya turística tardoral, amb atractius com la brama del cérvol i els esports d’aventura
El pont de la Diada marca aquest any l’inici d’una temporada turística especialment atractiva al Pirineu. A l’arribada dels primers bolets se suma la brama del cérvol o activitats com el ràfting, el senderisme i el ciclisme. Els mapes climàtics de les últimes setmanes i les previsions per als propers dies apunten a una de les campanyes de bolets més productives dels últims anys. Segons el Centre de Ciència i Tecnològia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, aquesta temporada podria superar la mitjana de collites recents, que havien quedat per sota del que és habitual.
Juan Martínez de Aragón, micòleg i investigador del CTFC, explica que la campanya “està començant molt bé i portem ja des de finals de juliol amb una producció molt bona al Pirineu”. Aquest expert destaca que les comarques pirinenques “tindran una collita destacada de ceps, rossinyols i ous de reig”.
Des de l’àmbit empresarial també arriben previsions optimistes. Elisabet Campi, de Natura Bolets, a Montferrer i Castellbò, assegura que “falta tot just una setmana perquè aflorin rovellons i ceps”.
“La campanya començarà sobre els 1.500 o 2.000 metres, i a poc a poc anirà baixant fins als 800.” En zones com Sant Joan de l’Erm, relata, ja s’ha vist centenars d’aficionats començar la temporada.
“La gent en té moltes ganes”, conclou. És el cas de Manel Muñoz i Joan Mora, boletaires de Cervera que han corroborat el bon inici de la collita. Expliquen que ja al juliol hi va haver les primeres peces, però ara es comença a notar una producció més abundant de ceps a partir dels 1.500 metres. “Si les temperatures es mantenen, en un parell de setmanes arribaran els rovellons”, augura Muñoz.
Els turistes ja omplen el Pirineu
L’ocupació turística a Lleida durant aquest pont de l’11 de setembre està complint totes les previsions i els hotels del Pirineu registren una ocupació que ronda el noranta per cent. Pel que fa al turisme rural, s’ha arribat a un 70%, el mateix que als bungalous després de comptabilitzar les últimes reserves.