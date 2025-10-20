SEGRE

Aitona converteix turistes en recol·lectors de nous

Cadascun dels participants va recollir dos quilos de nous en una experiència immersiva. - AJUNTAMENT D’AITONA

Cadascun dels participants va recollir dos quilos de nous en una experiència immersiva. - AJUNTAMENT D’AITONA

L’ajuntament d’Aitona va celebrar ahir una collita de nous en el marc de les activitats de Fruiturisme, amb el suport de Nous Calzada i Segrià Turisme. La jornada va oferir una experiència immersiva en plena naturalesa per posar en relleu la gastronomia i el patrimoni agrícola del territori, en un matí ple de sabor i tradició.

Els visitants van gaudir d’una activitat que combinava aprenentatge, tast i vivència al camp: van recollir dos quilos de nous en una visita guiada pels camps de nogueres, van conèixer de prop el procés de recollida i transformació del fruit i, finalment, van degustar un vermut amb productes locals d’alta qualitat. Amb aquesta iniciativa, Aitona manté el seu compromís amb el turisme sostenible i de proximitat, promovent el coneixement dels productes locals.

