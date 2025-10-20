FRUITURISME
Aitona converteix turistes en recol·lectors de nous
L’ajuntament d’Aitona va celebrar ahir una collita de nous en el marc de les activitats de Fruiturisme, amb el suport de Nous Calzada i Segrià Turisme. La jornada va oferir una experiència immersiva en plena naturalesa per posar en relleu la gastronomia i el patrimoni agrícola del territori, en un matí ple de sabor i tradició.
Els visitants van gaudir d’una activitat que combinava aprenentatge, tast i vivència al camp: van recollir dos quilos de nous en una visita guiada pels camps de nogueres, van conèixer de prop el procés de recollida i transformació del fruit i, finalment, van degustar un vermut amb productes locals d’alta qualitat. Amb aquesta iniciativa, Aitona manté el seu compromís amb el turisme sostenible i de proximitat, promovent el coneixement dels productes locals.