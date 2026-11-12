INFRAESTRUCTURES
Avionetes per formar pilots a Alguaire esquiven dos xocs a l’aire en tres mesos
En tots dos casos es va evitar la col·lisió en ple vol i no hi va haver ferits ni tampoc danys materials. Malgrat això, els dos successos, al juliol i a l’octubre, són objecte d’investigació per part d’Aviació Civil
L’aeroport d’Alguaire ha vorejat dos vegades la tragèdia en tot just tres mesos. Així es desprèn dels registres d’Aviació Civil, que investiga dos incidents en els quals avionetes utilitzades per a la formació de pilots van esquivar xocs en ple vol. Segons les dades que ha fet públiques l’organisme estatal, el primer va tenir lloc el 29 de juliol passat i el segon, fa poc més de dos setmanes, el 22 d’octubre. En els dos casos tot va quedar en un ensurt: maniobres d’emergència van permetre esquivar la col·lisió i no hi va haver ferits ni danys materials.
L’incident de l’estiu passat va implicar dos avionetes de l’acadèmia BAA Training, segons Aviació Civil. El seu informe provisional, a l’espera de conclusions definitives, apunta que un dels aparells “es trobava fent maniobres de presa i enlairament” i va rebre instruccions del control de vol (ATC) de “fer òrbites al tram de base del circuit de l’aeròdrom” per permetre l’aterratge de la segona aeronau implicada. Tanmateix, s’hi va aproximar, fet que va obligar el pilot a maniobrar “per evitar una possible col·lisió”. “Posteriorment les dos aeronaus van aterrar sense més eventualitats”, conclou l’organisme estatal.
Pel que fa a l’incident del 22 d’octubre, va implicar una avioneta de BAA i una altra d’operada per l’acadèmia Cesda-Fundación Rego. Segons l’informe provisional d’Aviació Civil, aquesta última es va enlairar a Alguaire a les 9.50 amb un instructor i un alumne a bord i va virar per abandonar la zona de control de trànsit aeri de l’aeroport (CTR) per un dels punts on les aeronaus han de notificar al control de terra la seua entrada o sortida. En aquest cas va ser el del sud-oest (SW), molt pròxim al nucli urbà de Sucs. Cap al mateix lloc volava una avioneta de BAA Training, que havia enlairat des d’Osca amb un instructor “amb l’objectiu d’aterrar a l’aeroport de Lleida”.
“Al voltant de les 09.53, els instructors d’ambdós aeronaus es van veure obligats a fer una maniobra evasiva davant d’una imminent col·lisió”, assenyala l’informe, que detalla que “la distància mínima entre les dos aeronaus va ser de 0,1 milles nàutiques (nm) en el pla horitzontal, i es trobaven al mateix nivell de vol”. És una mica menys de 200 metres, quan la distància mínima de seguretat horitzontal entre avions oscil·la entre 3 milles nàutiques (5,5 km) i cinc (9,2 km). “No es van produir danys personals ni materials”, conclou l’informe d’Aviació Civil, pendent també de conclusions definitives.
Per la seua part, Aeroports de Catalunya va explicar que, juntament amb aquests dos incidents, se’n va comunicar un tercer a Aviació Civil. Va tenir lloc el 18 de juny i, en aquest cas, va implicar una única avioneta de Cesda, l’hèlix de la qual va tocar la pista a l’aterrar. L’empresa pública de la Generalitat, propietària de l’aeroport d’Alguaire, va explicar que la comissió d’investigació ja ha tancat aquesta investigació i va assenyalar que aquests incidents s’emmarquen en un any amb 48.332 operacions entre gener i octubre. En l’àmbit de l’aviació, els incidents es reporten per millorar els procediments de control interns.
La formació de pilots que porten a terme acadèmies i aerolínies s’ha convertit en la principal activitat de l’aeroport, juntament amb usos industrials com l’estacionament d’avions i treballs de reparació, manteniment o desballestament. S’hi sumen vols regulars a Palma, a l’estiu a Menorca i Eivissa i alguns xàrters i turoperadors.