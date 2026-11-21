MEMÒRIA
Treball retira la medalla al ministre de Franco que va deixar sense llar 7.000 persones a Ponent
El ministeri obre el tràmit per retirar la condecoració al mèrit laboral a Juan Antonio Suanzes. Va impulsar des d’Indústria i l’INI els pantans de la Ribagorçana i l’Ebre, que van acabar amb 13 pobles
El ministeri de Treball ha activat els tràmits per retirar la Medalla al Mèrit al Treball a Juan Antonio Suanzes, el ministre franquista que des d’Indústria i de l’INI (Institut Nacional d’Indústria) va impulsar els embassaments de la Ribagorçana (Santa Anna, Canelles i Escales) i del tram mitjà de l’Ebre (Mequinensa i Riba-roja), que van obligar més de 7.000 persones a migrar al negar sis pobles i ferir-ne de mort uns altres set a Lleida i la Franja.
El departament de Yolanda Díaz ha obert un termini de 10 dies per personar-se en l’expedient. La decisió final sobre la retirada, en qualsevol cas, serà posterior a les eleccions del 29N, després de les quals es dona per segur un relleu a Treball.
Suanzes, condecorat el 16 de juliol del 1956, “va exercir rellevants responsabilitats polítiques i institucionals en l’estructura del règim franquista” i va participar “activament en la seua implantació, consolidació i sosteniment”, ressenya Treball en un comunicat.
Membre del Consell Nacional de Falange, va ser “un dels principals impulsors de la política econòmica i industrial” com a ministre d’Indústria (gener de 1938-agost de 1939 i juliol de 1945-juliol de 1951) i com a president de l’INI des de la fundació el 1941 fins al 1963, càrrecs que “resulten manifestament incompatibles amb els valors democràtics i els principis rectors de protecció dels drets humans”, afegeix.
En aquells anys, Enher (Empresa Nacional Hidroeléctrica de la Ribagorçana, filial de l’INI) va construir els embassaments de Santa Anna (1953-1964), Canelles (1953-1959) i Escales (1947-1955). El primer va inundar Tragó de Noguera i Boix i va causar el desplaçament de 1.100 persones, el segon va negar Canelles i Blancafort (650 veïns) i va ferir de mort Fet, Caserres, Finestres, Montfalcó i Soriana (550) i el tercer va causar l’abandó d’Aulet i Casterner de les Olles (55).
Quan Suanzes va deixar l’INI estaven avançades les obres de Mequinensa i de Riba-roja, que van forçar el trasllat de 3.500 veïns a Mequinensa i de 1.200 a Faió.