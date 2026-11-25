El 86,5% de les espècies capturades en el buidatge dels canals hidràulics de Lleida són invasores
Augmenten les al·lòctones per l'escalfament de l'aigua a causa del canvi climàtic
El buidatge periòdic que Endesa porta a terme als canals de Balaguer i Térmens, a la Noguera, de Seròs i Lleida, al Segrià; i de Gavet, al Pallars Jussà, ha posat de manifest l'augment de les espècies invasores per l'escalfament de l'aigua a causa del canvi climàtic. En total, els tècnics han capturat 23.761 peixos, dels quals 20.559, un 86,52%, corresponen a espècies al·lòctones. La resta, 3.202 (13,48%), són espècies autòctones que s'han retornat al medi aquàtic, entre les quals destaquen la bavosa de riu, la truita comuna o la bagra.
El canal de Seròs és on s'han capturat més peixos, amb un total de 17.651, dels quals el 95% són al·lòctons i prop del 5% restant són autòctons. El segueix els canals de Balaguer, Térmens i Lleida, amb 6.038 captures, de les quals les espècies invasores i autòctones representen el 61,6% i el 38,3%, respectivament. Pel que fa al canal de Gavet, s'han dut a terme 72 captures, de les quals 38 (52%) d'espècies invasores i 34 (47%) d'espècies autòctones.
Els tècnics han retirat un total de 20.559 exemplars d'una vintena d'espècies invasores diferents. L'espècie més nombrosa ha estat la brema blanca (Blicca bjoerkna) amb 5.576 exemplars, l'albor (Alburnus alburnus) amb 1.822 exemplars i la luciperca (Sander lucioperca) amb 1.768 exemplars. També s'han localitzat en aquests ecosistemes, entre d'altres, exemplars de carpa (Cyprinus carpio), gambúsia (Gambusia holbrooki) i de silur (Silurus glanis), sobretot al canal de Seròs. Gran part d’aquestes espècies sacrificades s'envien al Centre de Fauna de Vallcalent, a Lleida, com a aliment dels exemplars que s'hi recuperen, bàsicament ocells.
A banda d'aquests peixos, als canals també continua la invasió de mol·luscos al·lòctons, sobretot de cloïssa de riu asiàtica (Corvicula fluminea) i el ja clàssic musclo zebra (Dreissena polymorpha) –impossibles de comptabilitzar pels tècnics, donat el seu gran volum, sobretot al canal de Gavet–.
Amb tot, la dada positiva és el rescat de 3.202 exemplars d'espècies autòctones, on destaca majoritàriament individus de bavosa de riu (Salaria fluviatilis), seguit, de lluny de truita (Salmo trutta) i de bagra (118 Squalius cephalus).
La captura dels peixos forma part de les tasques que Endesa porta a terme de manera periòdica als canals amb l'objectiu de mantenir en estat òptim les seues infraestructures hidràuliques.
El rescat de peixos el porten a terme tècnics i es realitza a peu mitjançant l'ús de pesca elèctrica, un sistema que consisteix en una petita descàrrega elèctrica que immobilitza els exemplars durant només uns segons, els necessaris per capturar-los amb salabres per, després, poder-los classificar.