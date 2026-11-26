Un poble de Lleida restaura un molí fariner del segle XII per a convertir-lo en alberg per a pelegrins del Camí de Sant Jaume
Els arqueòlegs analitzen l’estructura i com conservar antigues pintures a l’edifici
Els arqueòlegs han començat els treballs previs per analitzar l’estructura de l’antic Molí Fariner d’Alfarràs, del segle XII i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), de cara a convertir-lo en alberg per a pelegrins del Camí de Sant Jaume. Segons l’alcalde, Joan Carles Garcia, l’empresa adjudicatària, Recop, investiga l’antiga xarxa de clavegueram abans d’abordar la remodelació.
Els especialistes definiran com s’ha d’actuar per conservar unes pintures úniques descobertes en una arcada de l’edifici que representen una roda de molí que s’ha de protegir, va explicar Garcia. “Els arqueòlegs diran quin procés s’ha de seguir”, va remarcar. Totes les anàlisis arqueològiques han d’estar llestes perquè el gruix de les obres comenci una vegada acabin les festes nadalenques, va indicar l’edil.
A més de l’alberg de pelegrins del Camí Sant Jaume, l’edifici també acollirà el Museu de l’Aigua i el centre d’interpretació de la història tèxtil de la població, que va allotjar dos importants fàbriques del sector des de finals del segle XIX fins al 2005, any en què van tancar Filatures Viladés i Mitasa.
La intervenció servirà per habilitar l’espai interior de l’edifici que aculli una zona dedicada a la memòria industrial del poble a la planta baixa, mentre que a la part superior s’ubicaran les tretze places destinades als caminants que es dirigeixen a Santiago de Compostel·la o a turistes. L’ajuntament preveu tenir acabada la restauració de l’antic molí de farina el juny del 2027. La data límit forma part del conveni firmat amb la Diputació, que aporta 506.201 euros. La inversió total supera els 660.000.
Més de cinc anys ha estat parat el projecte per acabar la rehabilitació de l’interior del molí i transformar-lo en allotjament turístic, centrat en la remodelació total de l’espai del vell edifici de Filatures Viladés, on encara es conserva un salt d’aigua. A primers del 2024 l’ajuntament ja va portar a terme una primera actuació per reforçar les parets i els fonaments de l’edifici medieval, l’únic BCIN a la localitat. En aquell moment, la inversió va ser de més de 155.000 euros que es van costejar amb ajuts de la conselleria de Cultura. El consistori va desestimar rehabilitar la fàbrica tèxtil de Mitasa, ja que es troba en terreny inestable compost per guixos.