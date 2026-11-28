SUCCESSOS
Investiguen per assetjament sexual un docent de l’Escola Ondara de Tàrrega
A almenys dos alumnes menors d’aquest centre i els Mossos no descarten més casos
Els Mossos d’Esquadra investiguen un professor de l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega per presumpte assetjament sexual a almenys dos alumnes arran d’una denúncia interposada pel centre. Els presumptes fets que s’estan indagant afectarien dos estudiants, un dels quals de 17 anys, malgrat que no descarta que hi hagi més afectats a la mateixa escola. La policia catalana va citar a declarar el professor fa menys d’un mes. El docent no ha tornat a les aules ja que va presentar un comunicat mèdic de baixa, segons van informar fonts coneixedores del cas.
Per la seua part, l’Escola d’Art Ondara va activar els protocols establerts per a aquest tipus de casos després que un dels alumnes expliqués públicament el que li havia passat. S’haurien produït diversos episodis i, a més, el docent li hauria fet comentaris inapropiats sobre la seua vestimenta i la seua orientació sexual. Fonts policials van confirmar que el denunciat va ser citat a declarar en qualitat d’investigat. Les diligències estan obertes per aclarir les circumstàncies dels fets que, en principi, haurien estat tipificats com a assetjament sexual. Per la seua part, fonts consultades de l’Escola d’Art Ondara van confirmar que el professor havia presentat la baixa mèdica i que el centre té establert el protocol marcat per Educació. El departament va afirmar que “Inspecció d’Educació n’està al corrent i està en contacte amb la direcció del centre”. Altres fonts consultades van afegir que eren “vox populi” els fets al centre dies abans que tramitessin la denúncia. Val a recordar que un professor de l’institut Torre Vicens de Lleida va ser condemnat a començaments d’any per un delicte lleu de vexacions a una alumna després de besar-la sense el seu consentiment, com va avançar SEGRE. Alumnes s’han manifestat per demanar-ne la inhabilitació.
La normativa exigeix un certificat negatiu de delictes sexuals per exercir amb menors, encara que aquest document només reflecteix condemnes fermes.