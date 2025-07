Perilla el Paupaterres: l'assegurança no es fa càrrec de les pèrdues per un error humà

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’Associació Paupaterres, entitat sense ànim de lucre que organitza el Paupaterres de Tàrrega, va explicar ahir que el futur del festival perilla perquè “la companyia d’assegurances no es farà càrrec de res (els danys per la tempesta de dissabte) per un error humà en la documentació, la qual cosa ja tenim en mans d’advocats”, de manera que ara per ara haurà de pagar de la seua butxaca els grups programats com si haguessin actuat malgrat cancel·lar tota la jornada per la dana, que va afectar l’estructura de l’escenari i va fer impossible mantenir els concerts amb seguretat.

L’entitat va revelar que “dissabte vam viure un dels moments més bonics, amb més de mig centenar de persones que van respondre a la nostra crida d’ajuda i van venir a desmuntar i netejar les instal·lacions després del temporal; va ser emocionant, tothom es va bolcar i va quedar demostrat que el Paupaterres és una gran família”.

L’Associació Paupaterres va agrair els voluntaris que van ajudar i les persones que han enviat missatges d’ànim i de solidaritat i que han dit que no reclamaran els diners de les entrades.

A les xarxes socials s’ha iniciat una campanya amb els lemes Salvem el Paupaterres i Per solidaritat, jo no reclamaré. També va dir que, “per a una entitat petita i sense ànim de lucre com la nostra, serà difícil recuperar-nos d’aquest cop tan dur i els costos que haurem de fer front, de manera que en aquest moment és molt difícil assegurar la continuïtat del festival”.

Finalment, va afegir que “estem treballant amb QR4events per gestionar el retorn de les entrades com més aviat millor” i va agrair “la paciència”.

Per la seua banda, el regidor de Cultura de Tàrrega, Miquel Nadal, va afirmar que “continuarem apostant perquè el Paupaterres sigui el festival de música referent a Ponent” i va estendre la mà a l’entitat per demanar ajuda a administracions superiors. A més, l’Associació i l’ajuntament també treballen per reprogramar algun concert i aconseguir ingressos, com ja va avançar SEGRE dilluns.