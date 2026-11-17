Comencen a desmuntar les pintures profanes de Sixena al MNAC per al trasllat
En les tasques participen una vintena de tècnics del centre, experts en restauració designats pel govern d’Aragó i de l’empresa SIT
Els treballs de desmuntatge dels vuit plafons de les pintures profanes del monestir de Sixena han començat aquest dimarts a porta tancada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), amb una vintena de tècnics del centre, experts en restauració designats pel govern d’Aragó i de l’empresa SIT.
Així ho han confirmat fonts del MNAC als mitjans de comunicació, després que a primera hora del matí arribés al museu el director general de Cultura i Patrimoni Cultural del Govern d’Aragó, Pedro Olloqui, acompanyat per altres membres de la direcció general. En declaracions als periodistes, Olloqui, que ha estat rebut pel president del MNAC, Joan Oliveras, i el director del MNAC, Pepe Serra, ha assenyalat que l’experiència que s’inicia avui és una "prova pilot" per "al futur trasllat de les pintures de la sala capitular".
Les pintures profanes són vuit panells que daten d’entorn de l’any 1200, que no van patir l’incendi del monestir el 1936, mentre que les pintures més importants són els grans murals romànics de la sala capitular que sí que van ser danyats per l’incendi declarat a l’inici de la Guerra Civil.
Olloqui ha assenyalat abans de visitar les pintures que els aragonesos estan "totalment determinats al compliment de la sentència judicial", que indica que han de tornar al monestir oscenc de Sixena.
Tanmateix, la passada setmana, el director del museu, Pepe Serra, va indicar que, mentre sempre ha vist viable que les pintures profanes es traslladessin en "perfecte estat" fins Aragó, el cas de les pintures que s’ubicaven a la sala capitular del monestir és diferent. Segons el seu parer, el MNAC "no té capacitat, ni recomana" el seu trasllat, d’acord amb tots els informes que posseeix, entre ells el de l’ICROM, l’institut de referència al món, i va insistir en què retirar-les "genera un risc de destrucció tan alt que desaconsella l’operació".
Pedro Olloqui: "El trasllat és viable"
Abans d’accedir al centre i visitar, tant la sala de les pintures profanes com les de la sala capitular, Pedro Olloqui ha indicat que els treballs que s’inicien avui seran una "prova pilot" per al futur trasllat de les altres pintures, després d’una sentència que ha deixat "tancat" el cas com a "cosa jutjada i, per tant, llei per a les parts".
"El trasllat de les pintures de la sala capitular és viable i és així sobre la base de les declaracions del director del MNAC, dels tècnics del MNAC i d’altres tècnics. És doctrina consolidada i llei per a les parts. El trasllat de les pintures profanes és la primera experiència per aprendre i garantir aquest segon trasllat", ha afirmat.
Així mateix, ha insistit que els aragonesos no renunciaran "en cap cas a la tornada de la totalitat del patrimoni, perquè és cosa jutjada la seua tornada a Sixena i la viabilitat del trasllat". Olloqui, d’altra banda, ha subratllat la "disposició i col·laboració" del seu govern amb el museu català per al "desenvolupament total del compliment de la sentència".
"Crec –ha prosseguit– que Aragó i Catalunya, les institucions aragoneses i les catalanes, estem citades a donar exemple al món de col·laboració institucional, de fraternitat territorial. Entenc el dol per la pèrdua, però no entenc la construcció d’un conflicte pel compliment de la sentència".
Obrir una etapa de cooperació
En la seua compareixença, ha revelat que ha demanat d’entrevistar-se amb el director del MNAC, Pepe Serra, amb el qual espera "obrir una etapa de cooperació", després d’una relació epistolar que "ha tingut molta tensió, però m’agradaria treure dramatisme, introduir normalitat i que avui fos un dia per conèixer-nos i obrir una relació de cordialitat, institucionalitat". "Ho desitjo de tot cor", ha postil·lat.
A més, ha precisat que està previst mostrar les pintures profanes a Sixena durant els primers mesos del 2028, unes obres "amb gran valor patrimonial per la seua temàtica no religiosa, ja que eren l’expressió del poder polític del Monestir de Sixena a la Corona d’Aragó". Segons la seua opinió, "són les grans desconegudes" i ara es durà a terme un "estudi historiogràfic detallat", així com un "bon treball de restauració i consolidació" perquè creu que hi haurà "grans sorpreses en el procés de restauració, perquè hi ha importants restes de calç".