Tres milions en ajuts

La junta de govern de la diputació de Lleida va aprovar ahir la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes, corresponent a la temporada 2023-2024, per un valor de 3.070.000 euros.

Concretament, es destinen 2 milions d’euros a suport a l’activitat esportiva per a entitats; 400.000 al suport a l’organització d’esdeveniments singulars per part d’entitats esportives; 60.000 al suport als clubs esportius amb persones amb discapacitat física i/o psíquica exclusivament; 160.000 al suport a les federacions esportives de Lleida; 400.000 euros al suport a esportistes lleidatans i lleidatanes, i 50.000 a ajuts a clubs esportius que competeixen en fases d’ascens.

Així, la corporació provincial ha atorgat ajuts a 191 entitats de la demarcació de Lleida que treballen per la promoció de l’esport base; a 56 entitats per organització d’esdeveniments esportius; a 7 federacions esportives; a 79 activitats realitzades per esportistes lleidatans i a 2 fases d’ascens.

D’altra banda, les quanties més altes en ajuts, amb una dotació de 29.999,99 euros per a cada club o entitat, són per al Club Natació Lleida, el Club Nàutic Mig Segre de Ponts, el Club Tennis Urgell, l’Associació Esportiva Pallars i el Club Inef Lleida.

A continuació, amb una ajuda de 27.556,04 euros apareixen el Club Tennis Balaguer i el Club d’Escacs Mollerussa i amb 27.125,47 euros, el Club Bàsquet Balaguer.

I amb 25.883,78, el Club Esportiu Maristes Montserrat Lleida, el CECELL i el Club Futbol Joventut Mollerussa, i finalment amb 25.403 euros l’Atlètic Lleida, figuren entre les quanties més altes d’aquests ajuts.