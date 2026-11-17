Zacharie Perrin entrena amb normalitat amb els de Gerard Encuentra
El president de l'Ilerna Lleida, Albert Aliaga, afirma que el pivot francés "jugarà a la Corunya al cent per cent"
Zacharie Perrin ha entrenat amb normalitat aquest dimarts al matí amb la resta de la plantilla de l'Ilerna Lleida al Barris Nord, segons han confirmat fonts el club a SEGRE. Després d'unes hores d'incertesa, amb les informacions que indicarien que el jugador estaria forçant la seua sortida –després de la picabaralla amb Encuentra al partit contra el Manresa, una imatge de París al seu Instagram i una possible nova negociació amb el Baskonia–, el pivot francés ha assistit al primer entrenament de la setmana després del dia des descans d'ahir.
Aquest dilluns, el president del Força Lleida, Albert Aliaga, va afirmar a aquest diari que “Perrin jugarà a la Corunya al cent per cent”, encara que no va descartar-ne la sortida abans del gener “si trobem un recanvi interessant”.