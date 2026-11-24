BÀSQUET
L’Ilerna farà dos fitxatges més a part d’Apic i Delgado
Un base-escorta i un aler, després de la reunió d’ahir de la junta directiva
Després de lligar Dragan Apic, el fitxatge del qual va ser oficialitzat ahir pel club, i Ángel Delgado, que ho serà ben aviat, l’Ilerna Lleida buscarà, almenys, dos reforços més. Així ho va decidir ahir la junta directiva en una reunió d’urgència. “La junta considera necessari fer un esforç extraordinari per reforçar la plantilla i està treballant en la incorporació immediata d’un mínim de quatre jugadors”, va explicar en un comunicat el club. Aquesta decisió, afegeix, comportarà un increment del pressupost inicialment previst i suposarà assumir un risc econòmic addicional, que la directiva assumeix de manera conscient i sota la seua responsabilitat. Finalment, reconeix que “és plenament conscient del moment esportiu que travessa l’equip” i reafirma “el compromís de prendre les decisions necessàries per revertir la situació”, conclou.
Aquests dos nous reforços vindran per reforçar el perímetre, en concret un base que pugui actuar d’escorta, en previsió que alterni les dos posicions quan Adrià Rodríguez pugui tornar a les pistes, i un aler amb dots defensius i amb amenaça de tres punts.
En aquest sentit, el primer reforç a oficialitzar-se va er el de Dragan Apic, que diumenge va conquerir la Lliga mexicana amb el Soles de Mexical i arriba per aportar experiència i presència física a la pintura, una cosa de la qual pateix i molt l’equip. Nascut a Novi Sad fa 31 anys, Apic compta amb una àmplia trajectòria internacional. Ha militat en equips com l’Estrella Roja, el Lokomotiv Kuban, el Buducnost, l’Stelmet Zielona Góra i el Nizhny Novgorod, i coneix perfectament la Lliga Endesa, en la qual va defensar les samarretes del Burgos i Breogán.
Per la seua part, l’Ilerna Lleida està pendent que el dominicà Ángel Delgado, un altre reforç que destaca pel seu poder físic a la pintura, resolgui uns tràmits burocràtics al seu país per fer oficial el fitxatge. S’espera que tant ell com Apic s’incorporin a l’equip a finals d’aquesta setmana, aprofitant que hi ha aturada de seleccions.