Xavier Domenjó Vigatà

Els companys de la quinta del 76 del Col·legi La Salle de Mollerussa volem expressar el condol per la pèrdua inesperada del nostre amic i ens unim al dolor de la família.Xavier, amic, company, organitzador de les trobades dels 76ers, sempre estaràs entre nosaltres. Allà on siguis et recordarem i estaràs entre nosaltres.Sempre agraïts amb tu, Seventy Sixers.