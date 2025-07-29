SEGRE
Amparo Ruché Lampurlanés

VÍDUA DE LLUÍS FONDEVILA PRIÓ

Descansà en pau el dia 28 de juliol del 2025 als 92 anys.

Els seus fills, Marisa, Àngels, Montse i Lluís; fills polítics, Ramon i Ramiro; nets, Meri, Ángela, Aina, Joel i Pol; germà, Rosendo; cunyada, Maribel; nebots i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dimecres, a les 09.45 hores, a la Parròquia Santa Teresa Jornet de Lleida.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 10. Lleida, 29 de juliol del 2025 )

