Josep Maria Monrabà Ferrer
Ha mort el dia 4 d’agost del 2025 als 71 anys.
La seva esposa, Tània; fills, Mar i Francesc i Josep M.; pare, Josep Maria; germans, Maria O., Eduard, Montse, Gabi, Xanxes, Albert i Mariona; cunyats, nebots i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
L’acte de comiat tindrà lloc avui dimarts dia 5, a les 19.00 hores, al Jardí del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 5 d’agost del 2025 )