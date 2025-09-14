Carmen Mercé Goset

VIUDA DE RAMÓN VILALTELLA ROURE

Ha fallecido cristianamente el día 13 de septiembre de 2025 a los 85 años.

Sus hijos, María y José María, Ramón y Ana; nietos, Álvaro, Ramón, Álex y Ana; hermanas, Luisita y Charito (†); sobrinos y demás familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana lunes día 15, a las 11.15 horas, en la Iglesia Parroquial Mare de Déu del Carme.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 14 de septiembre de 2025 )