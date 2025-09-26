Carmina García Beltran
VÍDUA D’AURELI SIRVENT I PEGUERA
Ha mort cristianament el dia 25 de setembre del 2025, als 83 anys.
Els seus fills, Carme, Aureli, Ester (†), Gemma i Jordi; fills polítics, Sisco i Iolanda; nets, Pau i Zaida; besnet, Unai, i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc avui divendres dia 26, a les 11.30 hores, a l’església parroquial de Sant Antoni Maria Claret (Balàfia).
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 26 de setembre del 2025 )