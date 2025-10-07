SEGRE

La senyora

Maria Dolors Aguilar Chancho

Vídua de Manuel López Morell
Ha mort el dia 5 d’octubre del 2025 als 89 anys
​(E.P.R.)

Els seus fills, Dolo, Pili, Carmen i Manolo; fills polítics, José Antonio (†), Juan Carlos, Pere i Sonia; nets, Miguel, Alba, Alejandro, Manuel, Eugenia, Arnau, Carlos, Patricia, Jan, Mireia, Edu, Laia i Mar; besnets i família tota demanen una oració pel seu record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 10.30 hores, a l’església parroquial

Sant Ignasi de Loiola.

D.M.: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. 

Lleida, 7 d’octubre del 2025

