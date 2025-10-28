Rosa Viladegut Magrí
VÍDUA DE CARMELO PELEGRÍ ROS
Ha mort cristianament el dia 27 d’octubre del 2025 als 89 anys.
Els seus fills, Roser i Carlos; jove, Clara; nets, Anna, Gerard i Sara, Marc i Ari, Sara i Joel i Judit i Ana; besnets, Biel i Jana; cunyada, Maria; nebots, cosins i tota la família de CAL NENET us agraeixen les mostres de condolença i suport rebudes.
La cerimònia tindrà lloc avui dimarts 28 d’octubre, a les 10.00 hores, a l’ermita de Butsènit.
( Partida de Butsènit, 28 d’octubre del 2025 )