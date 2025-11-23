SEGRE

Antonia Mallo Fernández Toni

Ens ha deixat el dia 22 de novembre del 2025.

La seva família i amics us assabenten de la seva pèrdua i us agraeixen les mostres de condolença rebudes.

Et trobarem a faltar, Toni.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns, dia 24, a les 10.45 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

La vetlla serà avui de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 21.00 h.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 23 de novembre del 2025 )

