Martí Valls Jordana
1936-2026 (A.C.S.)
Els membres del Consistori i l’equip de treballadors de l’Ajuntament fem arribar la nostra abraçada i més sentit condol a la directora de la Llar d’Infants Ralet-Ralet, Xell Valls Monné, i a tota la seva família pel traspàs del seu pare.
Les despulles del difunt seran a la Sala de Vetlles de Torrefarrera fins abans de la cerimònia del seu comiat, que tindrà lloc avui divendres, a les 12.00, a l’església de l’Exaltació de la Santa Creu de la vila.
( Torrefarrera, 6 de febrer del 2026 )