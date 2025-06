Gir en la meteorologia de Lleida: s’endinsa en el tròpic

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La meteorologia de Lleida està experimentant un gir, com passa a la meitat sud de la conca, cap a paràmetres propers als del clima tropical, caracteritzat per una forquilla de temperatures que no acostuma baixar de vint graus i per un règim de pluges de precipitacions intenses i prolongats períodes de sequedat. De fet, fa anys que institucions com la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) adverteixen que s’està donant “una subtropicalització del clima” i experts en canvi climàtic com Antonio Turiel destaquen que aquests canvis s’estan accelerant.

Així, les no pas més de cinc nits tropicals (amb més de 20º) que es donaven a la capital a començaments de segle s’han duplicat només en l’última quinzena, amb nou entre els dies 17 i 29 i tres en els quals aquesta temperatura no es va assolir per menys de mig grau. I la mateixa Aemet en pronostica sis més de seguides i la possibilitat que tres, les matinades de dimecres a divendres, siguin equatorials, amb mínimes de 25º. Aquest fenomen no s’havia donat a Lleida fins al 2023, segons la sèrie de dades que arranca el 1940.

La CHE, que en la documentació bàsica del PHE (Pla Hidrològic de l’Ebre) destaca la “progressiva expansió dels climes àrids i un retrocés dels temperats i freds” pels “efectes de l’escalfament global”, aporta unes dades significatives més d’aquesta evolució: l’expansió d’aquest clima, predominant al Segrià, les Garrigues i el Pla d’Urgell, cap al sud de la Noguera i l’est de la Segarra en els últims 30 anys i, també, sengles reduccions de les precipitacions del 3,5% i el 4,5% a les conques del Segre-Pallaresa i de la Ribagorçana-Éssera.

Paral·lelament, la sequera dels tres anys anteriors i el carrusel de calamarsades d’aquest donen fe de la freqüència més gran dels fenòmens meteorològics extrems, entre els quals s’inclouen les onades de calor.

No obstant, les crisis, també les climàtiques, creen oportunitats per la via de l’adaptació. En el cas de Lleida, aquest fenomen s’observa en les 676 hectàrees dedicades al cultiu de fruites tropicals (601 al Segrià) que comptabilitza l’Idescat.

Més queixes de l’“horrible calor” a les habitacions de l’Arnau de Lleida

Pacients de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida van denunciar ahir que fa diversos dies que estan sense aire condicionat a les habitacions, almenys, de la tercera i quarta planta, la qual cosa els obliga a suportar temperatures sufocants de fins a 38 graus.

“Als passadissos sí que hi ha aire condicionat, però al no poder moure’ns del llit ens estem rostint, és horrorós”, va denunciar una pacient de la tercera planta. “Jo soc a l’hospital des de dissabte però la meua companya d’habitació fa 10 dies que està així i és perillós per a la nostra salut, de fet, si toqués el marc de la finestra d’alumini em cremaria”, va assegurar la pacient. Per intentar suportar aquesta situació tant treballadors de l’hospital com familiars de les persones ingressades els han portat ventiladors a les habitacions, “però de poc serveix perquè només mouen aire calent, de fet he demanat que traguessin el meu llit al passadís per estar més frescos”. La pacient va assenyalar que “els treballadors s’estan portant de deu i fan el que poden, però el que es porta de zero és la direcció, no s’entén que a persones malaltes o que han passat per una cirurgia estiguem en aquestes condicions, pot passar una desgràcia”. Va afegir que “és indignant que en un hospital de referència com l’Arnau de Vilanova es visquin coses així i de forma tan prolongada”.

Val a recordar que dilluns de la setmana passada ja hi va haver queixes de pacients i familiars pel mateix motiu i la resposta de la direcció de l’hospital va ser llavors que des de l’àrea de manteniment revisaven el tema en aquells moments. Tanmateix, sis dies després, el problema s’ha agreujat amb l’onada de calor.

Ahir, fonts del departament de Salut van atribuir la falta d’aire condicionat a les habitacions “a l’envelliment i desgast del centre”. Van assenyalar que estan prioritzant la renovació d’aquestes infraestructures i van lamentar les molèsties als pacients.

Evacuat a Montferrer al quedar-se deshidratat

Un equip del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) va evacuar i va traslladar a un centre sanitari una persona que va patir un episodi de deshidratació al migdia d’ahir a Montferrer i que inicialment havien atès els Bombers de la Generalitat.

Cremen per la calor bales de farratge a Esterri

Els Bombers de la Generalitat van haver de mobilitzar dos dotacions per sufocar l’incendi de diverses bales de farratge que van prendre en un prat d’Esterri d’Àneu a les onze del matí d’ahir després d’haver fermentat l’herba com a conseqüència de la calor. Els termòmetres van superar ahir els 30 graus al Pallars Sobirà.

Restriccions laborals per les temperatures

El ministeri de Sanitat manté les comarques del pla de Lleida (Segrià, les Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra i Noguera) en situació d’alt risc, la qual cosa implica restriccions per als treballs a l’aire lliure.