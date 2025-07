La Paeria ja és propietària de les adoberies de Ferran

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament ha oficialitzat aquesta setmana la compra de les adoberies medievals de la rambla Ferran per potenciar-ne la difusió mitjançant visites guiades d’aquest espai que data del segle XIII, que és el més antic d’aquest tipus i més ben conservat de tot l’Estat.

Així, aquestes restes arqueològiques estan incloses al Catàleg de Béns Protegits de la ciutat, es troben en un local situat al número 9 de la rambla Ferran i la Paeria ocupava aquest espai des de fa anys a través d’un lloguer que tenia amb la seua propietat, una empresa privada.

El preu de compra ha estat de 250.000 euros en total incloent els diners pagats pel lloguer de l’espai aquests últims anys. Precisament, la compra d’aquest espai era una de les inversions previstes en el pressupost d’aquest any.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que “l’adquisició de les adoberies és una oportunitat excel·lent per potenciar la divulgació del nostre patrimoni i posar-lo en valor”. Va afegir que la compra forma part de les accions paral·leles de l’Operació Rambla per revitalitzar Ferran i els seus entorns i que “avançar en la recuperació d’edificis i espais històrics és una qüestió d’orgull de ciutat i una prioritat del govern municipal”.

Un enclavament únic

Les adoberies estan formades per dos obradors que encara tenen la canalització que s’utilitzava a l’edat mitjana, així com elements per a l’adob de pells per a l’aprofitament. L’espai també acull una oficina de l’Institut Municipal d’Ocupació.