URBANISME
Reparació del mur de la Llengua de Serp
Les obres de reparació del tram de la Llengua de Serp que va patir un despreniment a començaments d’any segueixen endavant. Operaris treballaven ahir pujats a una bastida dins d’un gran esvoranc obert al mur, que està emmarcat per una estructura metàl·lica i amb barnilles per evitar que venci.
L’ensorrament parcial d’un tram d’aquest baluard del Turó de la Seu Vella que dona al carrer Ronda Seu Vella i Sant Andreu va ser detectat el 4 de gener, però des del 30 de desembre l’accés a aquesta zona ja havia estat tancat al trànsit després que tècnics municipals constatessin un bombament del mur. Precisament, aquesta mateixa zona del turó va ser acordonada fa dos anys per l’aparició d’una esquerda.
Al Turó també s’està treballant en la restauració d’un altre tram de muralla a la zona del Baluard del Rei.