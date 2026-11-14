Demanen presó per a un lletrat per falsificar una firma d’un client a Lleida
L'hauria utilitzat en una demanda judicial per cobrar 25.000 euros
La Fiscalia sol·licita una condemna de quatre anys de presó per a un advocat acusat de falsificar la firma d’un client amb la qual hauria presentat una demanda judicial i amb què va cobrar 25.000 euros d’aquest de manera in· deguda. El Ministeri Públic acusa el lletrat d’un delicte continuat de falsificació de document privat en concurs medial amb un delicte d’estafa processal (manipular documents en un procediment judicial per provocar un error del jutge). Està previst que la vista oral se celebri dimecres vinent a l’Audiència de Lleida.
Els fets van tenir lloc a Lleida l’any 2022, quan segons l’escrit d’acusació de la Fisca· lia, l’acusat va presentar una demanda de judici ordinari en reclamació de quantitat contra el perjudicat, aportant dos contractes de prestació de serveis professionals com a lle·trat amb una firma falsificada pel processat en nom d’ella. Així mateix, hauria presentat un xec per valor de 25.000 euros en una entitat bancària i la quantitat li va ser traspassada d’un compte del client utilitzant de manera fraudulenta un poder del client. Per tot això, el Ministeri Públic sol· licita una condemna de quatre anys de presó, una multa de 3.000 euros (a raó de 10 euros al dia durant 10 mesos) i el pagament d’una indemnització a la víctima de 25.000 euros. L’acusa d’un delicte continuat de falsificació de document privat en concurs amb un de· licte d’estafa processal. El jut· jat d’Instrucció 4 de Lleida va investigar el cas. Un cas similar El 2019, un exadvocat lleidatà va ingressar a presó per complir diferents condemnes que sumaven més de set anys per estafar clients. En una, el Tribunal Suprem li va imposar una pena dos anys i tres mesos de presó per apropiar-se de 33.000 euros. Va entrar voluntàriament des· prés de dictar-se una ordre de recerca.