HORTA
Desenes de persones okupen unes granges abandonades a la partida de Copa d’Or de Lleida
L’associació de veïns denuncia que roben en finques properes, embruten l’entorn i causen incidents, com baralles o incendis. La Paeria diu que el departament de disciplina urbanística n’està al càrrec
L’associació de veïns de la partida de Copa d’Or denuncia que unes granges abandonades del Camí Vell d’Albatàrrec fa diversos anys que es troben okupades per part de desenes de persones sense sostre que “cometen robatoris a les finques limítrofes, degraden i embruten l’entorn i han causat diversos incidents, com baralles i algun incendi”, explica el president veïnal, Xavier Samara.
L’okupació va començar fa uns tres anys, assenyala Samara. Durant aquest temps, “també han arribat a okupar tres cases properes, que els propietaris van haver de tapiar finalment per evitar que tornés a passar”, indica.
El president veïnal lamenta que “els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana venen sempre que els truquem i fan batudes, per la qual cosa saben qui són els okupes i els tenen controlats, però sempre ens diuen que no poden fer res més”.
Així doncs, l’associació reclama mesures a l’ajuntament per garantir la desokupació d’aquestes grans naus, i consideren que la millor forma és enderrocant-les. “Ens consta que la Paeria ha requerit a la propietat una actuació, però ha al·legat que no disposa de mitjans econòmics per costejar un enderrocó”, explica Samara.
Per la seua part, fonts municipals expliquen que la Paeria és conscient de la situació i que el departament de disciplina urbanística n’està al càrrec per buscar solucions, malgrat que assenyalen que la responsabilitat d’enderrocar les granges és dels propietaris, amb els qui han provat de mantenir reunions conjuntes amb els cossos policials.
El grup municipal del PP va alertar al gener sobre l’aparició d’un campament il·legal en aquest recinte, en el qual hi ha “portes metàl·liques obertes, murs esfondrats i altres vies que faciliten l’entrada sense cap tipus de vigilància”. Així mateix, va constatar que a l’interior hi ha roba estesa, llençols, garrafes d’aigua i fins i tot un gos.
D’altra banda, l’associació de veïns reclama arreglar el Camí del Sot de Fontanet, que connecta la ciutat amb la depuradora municipal, ja que “cada dia el creuen dos tràilers amb tones de llots, i aquest trànsit pesant constant ha causat un important deteriorament del ferm”, explica Samara.
La Paeria ha aprovat la licitació del contracte del manteniment dels camins de l’Horta per a l’any que ve, per un import total de 262.809 euros. Contempla actuacions planificades i urgents.