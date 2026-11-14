AUDIÈNCIA
El jurat declara culpable d’assassinat l’acusat de matar un taxista a la Bordeta
Per vuit vots a un, dona per vàlids els indicis que l’han incriminat, especialment el seu ADN al ganivet. Considera que va atacar per sorpresa a la víctima i es va acarnissar a l’assestar-li 26 punyalades
El jurat popular va declarar ahir a la nit culpable d’assassinat, amb vuit vots favorables i un de desfavorable, l’acusat de matar un taxista al carrer Sifó de la Bordeta el 10 d’abril del 2022. El jurat popular va considerar provat que John David Cachimbo Gamboa, de 25 anys, va ser l’últim client de Mohamed Ezzeriaga, de 43 anys, va pujar a la parada de l’avinguda Blondel i, minuts després, de manera sorprenent i sense que pogués defensar-se, li va assestar un total de 26 punyalades que van acabar amb la seua vida.
D’aquesta forma, el jurat popular, que es va tancar cap a les 11.00 hores a deliberar, va donar validesa a la prova indiciària aportada pels Mossos d’Esquadra i argumentada per la fiscal Pilar Mesalles i l’advocat de la família de la víctima, Carles López, que exercia l’acusació particular. Un dels principals elements destacats durant la lectura del veredicte és la presència de l’ADN (perfil genètic) de l’acusat al mànec del ganivet d’ús professional amb què van assassinar el taxista, que van localitzar dins d’un contenidor a escassos metres del lloc del crim. Els Mossos d’Esquadra el van acarar amb la saliva d’una escopinada i d’una llauna i un laboratori extern de Saragossa va aconseguir trobar-lo. Un ganivet que tenia un número de sèrie i que havia adquirit una empresa càrnia de Ponent on l’acusat va treballar durant tres mesos just abans de l’assassinat. També van argumentar que al domicili de Cachimbo Gamboa els investigadors en van trobar un de similar. Un altre indici és la ptjada que hi havia al seient del conductor, que coincidia amb la d’uns quets que l’acusat va mostrar a Facebook. També que el seu mòbil va ser localitzat a prop de la parada de taxis de Blondel, on la víctima va recollir el seu últim client.
La magistrada presidenta del tribunal fixarà ara la condemna (vegeu el desglossament). La defensa va confirmar ahir que recorrerà.