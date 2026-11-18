SERVEIS
Renoven tots els contenidors, que encara no s’obriran amb xip
Els d’orgànica i resta estan preparats per instal·lar aquest sistema de control previst en el contracte d’escombraries. L’ajuntament no fixa una data d’inici
L’empresa concessionària del servei de neteja urbana i recollida d’escombraries, Ilnova (antiga Ilnet), ja ha començat a renovar els 2.900 contenidors de la ciutat. Primer se substitueixen els 1.600 d’envasos, paper i vidre, la qual cosa quedarà acabada previsiblement el proper 7 de gener. Després, entre el gener i el febrer, es renovaran les altres 1.300 unitats de les fraccions d’orgànica i resta. Aquests dos tipus de contenidors estaran preparats per incorporar un sistema electrònic (xip) que només en permeti l’obertura amb una clau o a través d’una aplicació mòbil, tal com preveu el nou contracte.
Tanmateix, la Paeria encara no posa data a la implementació d’aquest model, que permetrà controlar els residus que diposita cada ciutadà i aplicar bonificacions fiscals als que reciclin més.
De moment, els únics contenidors que funcionen amb xip a la ciutat són els de fracció orgànica situats a Pardinyes i Balàfia (des que es va posar fi al porta a porta fa dos anys) i els que són davant dels blocs plurifamiliars de Ciutat Jardí.
Perquè els contenidors d’escombraries orgàniques puguin ser intel·ligents, se substituiran els cubells actuals amb una capacitat de 360 litres per contenidors de 2.200 litres, de la mateixa mida que els de vidre. El comissionat d’Espai Públic, Jordi Domingo, va explicar que el canvi “ens permetrà optimitzar els vehicles de recollida i els nous contenidors estaran adaptats a persones amb mobilitat reduïda”.
Tots els nous contenidors compten amb manilles ergonòmiques que minimitzen l’esforç d’obertura. Són lleugerament més baixos que els actuals, la qual cosa “facilita una millor integració en el paisatge urbà i incrementa la seguretat viària, ja que s’amplia el camp de visió de vianants i conductors”, defensa la Paeria. De la mateixa manera, també exposa que les superfícies més llises eviten l’acumulació de brutícia i n’optimitzen la neteja, així com el fet que són compatibles amb els actuals camions que efectuen la recollida.
Des de l’entrada en vigor del nou contracte, fa tres mesos, Ilnova ha incorporat una cinquantena de persones a la plantilla. “Anem incorporant personal a poc a poc, perquè estem esperant que arribin els nous vehicles de neteja i recollida”, va explicar el gerent, Vicente Sánchez.
Per la seua part, Domingo va assenyalar que “la neteja amb aigua a pressió, les escombrades manuals també a la tarda i els repassos de les illes de contenidors més conflictives són els serveis que més s’han incrementat d’entrada”.