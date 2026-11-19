Campanya d’Albiol contra els okupes i els multireincidents
El PP ha posat en marxa una campanya del seu candidat per Barcelona, Xavier García Albiol, amb cartells publicitaris en castellà i àrab contra l’ocupació il·legal d’habitatges i contra la multireincidència. La campanya consisteix en tres tanques publicitàries en les quals resen missatges com “Vola tranquil, la teua casa t’espera a la tornada” i “Hola, okupa, 48 hores i fora”, en relació amb l’ocupació il·legal de vivendes, i “Hola, delinqüents, s’ha acabat entrar i sortir”, en relació amb la multireincidència. Al ser preguntat per aquesta campanya, Albiol va defensar que “aquells que no se sentin al·ludits no tenen per què ofendre’s”.
D’altra banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es va convertir en protagonista al vincular diumenge en un míting Andalusia amb el fracàs escolar i la corrupció obviant que ara està presidida pel PP. A Lleida, el candidat popular, Roger Melero, es va comprometre a Preixana a millorar les infraestructures, camins rurals i accés als serveis.