EDUCACIÓ
Indignació entre famílies del Camps Elisis al cancel·lar el col·legi el festival de Nadal
Denuncien que la decisió presa pels docents com a mesura de pressió laboral va en contra de la il·lusió dels nens. No descarten organitzar una celebració per compte propi al centre
Un grup de famílies de l’escola Camps Elisis denuncia que l’equip directiu i el claustre de professors han decidit no celebrar el tradicional festival de Nadal dins de la mesura de pressió per reclamar millores en el sistema educatiu.
Davant d’aquesta situació, les famílies van decidir organitzar una recollida de firmes per traslladar a l’equip directiu el seu malestar i desacord amb la decisió presa. L’escola va acceptar la petició, que va tornar a ser deliberada pel claustre. Tanmateix, els docents “acordem mantenir la decisió, fins que no es produeixin canvis significatius en les negociacions amb el departament d’Educació”, van assenyalar des de l’equip directiu. En aquest sentit, les famílies, malgrat entendre i compartir les reivindicacions del professorat, lamenten que aquesta situació “acabi afectant els nens, ja que se’ls acaba privant d’activitats i celebracions”. “Per què han de treure’ls la il·lusió?”, es va preguntar una de les mares, que va dir que se senten abandonats. Per aquest motiu, van assegurar que encara que van intentar buscar suport en l’AFA “per defensar conjuntament aquesta petició”, l’associació els va comunicar que no se sumaria a aquesta iniciativa al·legant que entre els integrants hi ha dos mestres, per la qual cosa “existeix un conflicte d’interessos”, van afegir.
D’altra banda, des del centre van insistir que no deixaran de celebrar les festes ni tampoc de mantenir les tradicions, però van remarcar que no organitzaran cap tipus d’activitat o festival obert a les famílies en horari lectiu.
“El Nadal i la resta de celebracions seguiran presents en la vida del centre”, van afirmar des de l’escola. Per tot plegat, les famílies no descarten organitzar, per compte propi, una festa per celebrar el Nadal. “Confiem que l’escola ens presti un espai”, van indicar.