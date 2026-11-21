L’ajuntament va clausurar ahir un solar dels carrers Roda d’Isàvena i Sant Hilari, al costat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, que fins ara s’utilitzava com a aparcament i va retirar amb la grua municipal els vehicles que hi havia estacionats a dins. El motiu d’aquesta acció és que, segons la Paeria, aquest espai “mai ha estat habilitat com a aparcament i no compleix les condicions per ser-ho”. De fet, el consistori va instal·lar a començaments de mes tanques per evitar que s’hi aparqués, “però no es respectaven, de manera que avui [per ahir] s’ha començat a habilitar un cordó de terra al perímetre del solar per impedir l’accés de vehicles”, per la qual cosa quedarà tancat tret de per un punt, on es col·locaran pilones. Va recordar que van col·locar un cartell indicant que a partir del dia 20 no s’hi podria aparcar, per la qual cosa ahir van retirar els vehicles que hi havia a dins. Al solar està previst construir el nou edifici campus de Salut de la UdL, la nova unitat de Salut Mental de l’hospital Santa María i habitatges.
El Sindicat Autònom de Policia Mossos d’Esquadra, va criticar aquesta acció perquè el solar l’utilitzaven agents, personal del Santa Maria i veïns per aparcar, i van plantejar habilitar-lo com a pàrquing gratuït.
D’altra banda, la comissió de Bon Govern també va validar la bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a una dotzena de projectes.
Inversió de 520.000 euros en els camins de l’Horta
El consistori ha destinat aquest any 520.000 euros en la renovació, senyalització i estassada dels camins de l’Horta. Així ho va assegurar ahir el govern municipal, el mateix dia en què va començar els treballs de millora del tram final del Camí de Vallmanya, que connecta la partida de Torres de Sanui amb Alpicat. Els treballs consisteixen en la renovació de la calçada, que es troba en mal estat. Les restes s’incorporaran a la base del camí per millorar la consistència del ferm. També s’utilitzarà grava per assegurar la correcta evacuació de les aigües, la qual cosa permetrà allargar la vida útil de la calçada. Aquesta actuació forma part de les inversions per a la millora dels vials de l’Horta, que compta amb un pressupost de 45.000 euros. De fet, la millora d’aquest tram del Camí de Vallmanya és la primera de les 3 fases que es farà per renovar-lo del tot. Una renovació que la Paeria durà a terme en col·laboració amb la Generalitat.
El pressupost del 2027, per al ple del mes de desembre
El govern municipal portarà la seua proposta de pressupost de l’any 2027, l’últim del mandat, a l’últim ple de l’any, que se celebrarà el 22 de desembre. Així ho va informar als grups de l’oposició en la comissió de Bon Govern d’ahir malgrat que encara no ha fet pública la seua proposta. Amb tota probabilitat, la negociació començarà després de les eleccions generals del proper diumenge 29. Val a recordar que l’aprovació dels comptes d’aquest any no va ser validada pel ple, ja que tota l’oposició hi va votar en contra el desembre del 2025. Això va provocar que l’alcalde, Fèlix Larrosa, se sotmetés a una qüestió de confiança que no va superar, per la qual cosa es va obrir el termini d’un mes perquè la resta de grups articulessin una moció de censura, que ningú va arribar a presentar, al ser inviable, de manera que el pressupost va quedar aprovat automàticament.