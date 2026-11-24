Llum verda a un projecte d'urbanització per a 128 pisos i una zona verda a Lleida, entre el Secà i Balàfia
S’habilitarà un camí paral·lel a l’avinguda que connectarà els habitatges amb l’escola,
La Paeria de Lleida ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització de la parcel·la de 2.903,17 metres quadrats situada entre l’avinguda Torre Vicens i l’escola Països Catalans, al límit entre Balàfia i el Secà.
Es projecta la construcció d’un gran edifici residencial de 128 habitatges amb cinc escales, així com una zona verda. S’habilitarà un camí paral·lel a l’avinguda que connectarà els habitatges amb l’escola, es plantaran arbres i arbustos i també s’adequarà una “gran plaça” amb mobiliari urbà a l’oest de l’actual solar, que connectarà l’avinguda amb la rambla Corregidor Escofet. El camí tindrà un talús al costat amb inclinació variable.