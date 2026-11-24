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Usuaris amb mobilitat reduïda critiquen el mal funcionament de les rampes del bus
Dos dones en cadira de rodes van estar esperant entre 45 minuts i una hora que arribés un vehicle que la tingués operativa. Aspid destaca que aquest tipus de queixes són molt freqüents
Usuaris amb mobilitat reduïda han denunciat els problemes que tenen per utilitzar els busos urbans, ja que asseguren que en part de la flota no funcionen les rampes d’accés automàtiques ni les manuals, la qual cosa provoca que moltes vegades hagin d’esperar fins a una hora per poder pujar a un dels vehicles. Aquest és el cas que va viure una usuària en cadira de rodes la setmana passada amb la línia L7 (Mangraners-Secà de Sant Pere). La veïna esperava en una parada del Secà per poder anar al centre de dia de Balàfia, “i va estar una hora esperant que vingués un bus que sí que tenia la rampa operativa, temps durant el qual van passar fins a quatre vehicles per allà”, assegura la seua filla. Una situació que “suposa un incompliment dels drets que tenim com a viatgers, ja que les rampes, siguin automàtiques o manuals, han d’estar sempre operatives”. Destaca que la problemàtica amb les rampes “no és nova, ja que la meua mare ha tingut problemes d’aquest tipus des de l’octubre de l’any passat, la qual cosa li genera molta impotència”. “No demanem impossibles, només que els serveis públics funcionin per a tots els usuaris”, afegeix.
Una altra afectada és Eva Moré, una usuària en cadira de rodes de Balaguer que ve a Lleida dos dies per setmana. Explica que agafar els busos de les línies L3, L2 i L20 des de l’estació de trens és sempre una “aventura”, en el pitjor sentit de la paraula, perquè “gairebé sempre me’n trobo algun en què no funciona la rampa o directament no n’hi ha”, lamenta. Algun dia s’ha hagut d’esperar tres quarts d’hora a la parada, ja que “han arribat a passar dos busos seguits sense rampa”, indica. Aquesta falta d’accessibilitat li ha fet perdre trens, la qual cosa “em sembla vergonyosa”, afirma. Així mateix, explica que “en alguns busos, la rampa és manual i és a la porta davantera, on l’espai és molt reduït i no hi caben totes les cadires”. També lamenta la falta de rampes a la línia L10, l’única que porta a la Caparrella. “Allà es troba l’única piscina de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física, però sempre m’han de portar”, indica. L’afectada ha reclamat solucions a l’ajuntament.
Per la seua part, el portaveu de l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (Aspid), Ton Montardit, reconeix que les queixes per les rampes dels busos “són una problemàtica molt extensa” i que han tramitat diverses queixes per aquest tema i pel transport públic en general. “Només hi ha 2-3 busos amb rampa automàtica i manual i en els que només la tenen del segon tipus moltes vegades no funcionen bé, el bus ha de ser accessible per a tothom”.